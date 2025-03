Gemeinderat Vöhrenbach: Kommt ein Bürgerentscheid zum Freibad?

Treffpunkt in Gütenbach Was das Dorfcafé so besonders macht

Das Gütenbacher Dorfcafé ist aus dem 1100-Seelen-Dorf nicht mehr wegzudenken. Viel Andrang herrscht vor allem am Wochenende. Was macht das Café so besonders? Die Vorstandsvorsitzenden erzählen es unserer Redaktion.