Gefahr für Schulkinder am Zebrastreifen

1 Die Sicherheit an diesem Zebrastreifen wurde in der Sitzung des Gemeinderats bemängelt. Foto: Stefan Heimpel

In der Villinger Straße sorgt hohes Gras für schlechte Sicht, wurde in jüngster Sitzung des Vöhrenbacher Gemeinderats moniert.









Link kopiert



Eigentlich soll ein Fußgängerüberweg für mehr Sicherheit sorgen. Doch in der Villinger Straße in Vöhrenbach gebe es rund um den Zebrastreifen Probleme für die Schulkinder, monierte eine Besucherin der Gemeinderatssitzung in der Frageviertelstunde.