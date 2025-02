Gemeinderat Vöhrenbach: Der Haushalt ist endlich durch

1 Durch finanziell schwierige Fahrwasser muss sich nicht nur Vöhrenbach navigieren. (Symbolfoto) Foto: Pixabay/klimkin

Es waren lange Beratungen, jetzt aber beschloss der Gemeinderat einstimmig die Haushaltssatzung mit Haushaltsplan 2025. Die Verschuldung wird bis zum Jahresende auf 6,8 Millionen Euro steigen.









In der Sitzung erläuterte Kämmerer Armin Pfriender noch einmal verschiedene Positionen und Entwicklungen. Insgesamt schließt der Ergebnishaushalt mit einem negativen Ergebnis von 497 000 Euro ab – eigentlich sollten hier schwarze Zahlen geschrieben werden. Aber viele Gemeinden im Land seien in einer ähnlichen Position. Insgesamt stehe man deutlich besser da als manch andere Gemeinde in der Region.