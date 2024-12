Gemeinderat verabschiedet Haushalt: Meißenheim schreibt 2025 rote Zahlen

1 Der Gemeinderat Meißenheim hat im Rathaus über den Haushalt 2025 diskutiert und ihn einstimmig gebilligt. Foto: Archiv

Mehr als zwölf Millionen Euro steckt die Gemeinde im kommenden Jahr in ihre Projekte. Geplant sind demnach der Ausbau von Radwegen und Kindertageseinrichtungen. Das Problem: Den Investitionen stehen Erträge von „nur“ 10,5 Millionen Euro entgegen.









Patricia Hess vom Rechnungsamt stellte dem Gemeinderat Meißenheim am Montagabend noch einmal in Kurzform den Haushaltsplan für das kommende Jahr vor. Sie wies dabei darauf hin, dass die Gemeinde mit höheren Ausgaben in Bereich der Personalkosten, Unterhaltskosten, erforderlichen Wartungsverträgen und höheren Umlagen rechnen muss. Hier wird davon ausgegangen, dass die Kreisumlage auf fünf Prozent steigen wird. Auch muss immer noch mit einer hohen Inflation von geschätzt 2,2 bis 2,5 Prozent gerechnet werden.