Gemeinderat Tuningen: Solarfeld soll Strom für 4200 Haushalte liefern

Zwei Solaranlagen an der A 81 auf Tuninger Gemarkung gibt es bereits. Jetzt soll eine weitere dazu kommen. Das findet nicht jeder Gemeinderat gut.
Laut eines Antrages soll eine Fläche von rund elf Hektar für die Gewinnung von Solarenergie ausgewiesen werden. Das Münchner Unternehmen AQWISO hat sich auf die Entwicklung von Freiflächen Solaranlagen spezialisiert. So ist man ständig auf der Suche nach Flächen, der Verhandlung mit den Eigentümern und die komplette Projektierung. Geschäftsführer Nico Huschek stellte in der jüngsten Sitzung des Tuninger Gemeinderats das Vorhaben vor.