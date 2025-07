Bereits bei der Bürgerfragerunde ergriffen die Elternvertreter aus dem kommunalen Kindergarten das Wort um Ihren Unmut zu äußern, dass viele der Eltern bereits jetzt an die finanzielle Belastungsgrenze sind und die geplante Erhöhung um 7,3 Prozent zu verhindern. Dabei überreichten sie dem Bürgermeister eine von 102 Personen unterzeichnete Petition.

Auch hatten sie die Kämmerin Anina Renner darauf hingewiesen, dass in der Gesamtkalkulation ein Fehler von immerhin 450 000 Euro stecke was dann geprüft und auch umgehend korrigiert wurde. Die Kämmerin erläuterte Ihr umfangreiches Zahlenwerk nach welchem die tatsächlich möglichen Obergrenzen dargestellt wurden.

Insgesamt folgte man jedoch auch der Landesempfehlung mit einer Erhöhung von maximal 7,3 Prozent und blieb dabei in sämtlichen Positionen unter der Obergrenze. „Wir haben in den letzten Jahren extrem in die Kinderbetreuung investiert und bieten jedem Kind einen Betreuungsplatz und sind mit der Ganztagesbetreuung auch eine mit allen Möglichkeiten ausgestattete Gemeinde“, erklärt Sarah Schneckenburger. So habe man mit dem im Frühjahr eröffnetet Waldkindergarten wie auch dem Neubau der Krippe viel Geld in die Hand genommen um das alles zu bieten.

Es seien für den Gemeinderat zwar unerfreuliche Entscheidungen aber mit Blick auf die Finanzen muss man diesen Schritt gehen auch wenn es weh tut.

Im Vorfeld zugestimmt

Die Vertreter des evangelischen Kindergartens hatten im Vorfeld bereits zugestimmt. Die Erhöhung betrifft sowohl die Krippenplätze wie auch die Kindergartengebühren. Ebenso steigen die Kosten für die Kernzeit- wie auch der Ganztagesbetreuung.

Die Mittagessen in der Ganztagsbetreuung und Mensa werden um 0,50 Euro pro Essen erhöht. Mit der jährlichen Prüfung und Anpassung der Gebühren werden sprunghafte Anstiege vermieden, so der Bürgermeister Ralf Pahlow, dem Antrag der Verwaltung wurde hierauf einstimmig stattgegeben.