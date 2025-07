Gemeinderat Tuningen: E-Ladesäule sind ein Verlustgeschäft

1 Das Trafohäuschen in der Sunthauser Straße ist abgerissen. Foto: Erich Bieberstein In Tuningen Trafostation fällt das Trafohäuschen der Spitzhacke zum Opfer. Auch die E-Ladesäulen werden abgebaut, sie sind ein Verlustgeschäft.







Über Jahrzehnte stand die Trafostation in der Sunthauser Straße am Rande des Sieblegrabens. Nachdem in den vergangenen beiden Jahren alle Strom- und insbesondere die Hauptleitung im Bereich der Sunthauser- und Dengenstraße in die Gehwege verlegt wurden und im Kreuzungsbereich ein neues und insbesondere technisch deutlich verbessertes Transformatorenhaus gebaut wurde, hatte das Altgebäude ausgedient.