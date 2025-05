Zahlreiche Informationen gab es für die Räte in der jüngsten Gemeinderatsitzung.

Kreisarchiv Villingen Alle wichtigen und insbesondere alten Dokumente sind zwischenzeitlich im Kreisarchiv in Villingen eingelagert. Bereits vor einigen Jahren hatte die Gemeinde Tuningen die Dokumente welche früher im Gewölbekeller unter dem Rathaus lagerten professionell aufbereiten lassen und dann in die überregional Räume zur Aufbewahrung gegeben.

Die Voraussetzungen zur Lagerung im damals viel zu feuchten Keller waren nicht geeignet, jetzt sind alle Dokumente vor 1930 professionell gelagert. Der Bürgermeister betonte, dass auch Tuninger Bürger jederzeit Einsicht in die Tuninger Dokumente nehmen können.

Einspruch Zensus Die Gemeinde legte wie viele benachbarten Kommunen Einspruch gegen den Zensus 2022 ein. Hiernach hatte Tuningen 176 Einwohner weniger als tatsächlich gemeldet.

Allerdings war dies ein mühsamer Aufwand um den 50-seitigen Einspruch über das Rechtsanwaltsbüro einzureichen. Mit einem Ergebnis oder zumindest einer Reaktion rechnet man frühestens zum Jahresende.

Keine Ehrenamtskarte Wer sich besonders in den Kommunen engagiert, hat eigentlich Anspruch auf die Ehrenamtskarte welche in vielen Gemeinden in Baden-Württemberg vergeben wird. Allerdings obliegt die Entscheidung und die Umsetzung dem Landkreis. Aus Kapazitätsgründen tut sich der Landkreis mit dieser Verwaltungsaufgabe schwer und auf Beschluss wird sich der Kreis hier nicht beteiligen.

Flächennutzungsplan In den vergangenen Jahren ergaben sich zahlreiche Änderungsbeschlüsse, einige wurden jedoch nicht umgesetzt. Auf Anfrage der Verwaltungsgemeinschaft hat man nun einige dieser Beschlüsse zurückgenommen. Dies betrifft ein geplanter Bau eines Krematoriums, Gartenanlagen Kalkhof wie auch ein Bau in der Gemarkung Holzwiese. Diese Projekte wurden nun offiziell „ad acta“ gelegt.

Gewerbegebiet Talheim Auf der Talheimer Gemarkung gegenüber dem Deponiegelände befinden sich bereits einige Gewerbebetriebe. Talheim möchte nun eine Erweiterung dieser Flächen vornehmen. Grundsätzlich sieht man hier im Tuninger Rat keine Bedenken und hat vorab grünes Licht gegeben. Man erwarte hier keinerlei Störungen in Tuningen.

Kreisverkehr Gemeinderat Holger Ulrich bemängelte den Zustand des Kreisverkehrs Sunthauser-/Dengenstraße da sich in manchen Bereichen Absenkungen ergeben und sich Pflastersteine lösen. Bereits mehrfach habe die Gemeinde bereits beim Landratsamt auf diesen Zustand hingewiesen. Das es sich um eine Kreisstraße handelt, ist auch der Kreis hier in der Verantwortung. Man werde nun nochmals und auch deutlicher diese Probleme und Risiken vortragen.