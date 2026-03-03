Gemeinderat Tunau: Neue Waldrefugien

Der Gemeinderat Tunau will 360 000 Ökopunkte neu generieren. Bürgermeister stellt den Bauturbo vor.
In der jüngsten Sitzung des Tunauer Gemeinderatss nformierte Bürgermeister Dirk Pfeffer über die Auswirkungen und Möglichkeiten des Ende Oktober 2025 durch die Bundesregierung eingeführten Bauturbos, der weitreichende Abweichungen vom bisherigen Planungsrecht ermöglicht. So können Befreiungen von den Festsetzungen eines Bebauungsplanes sowie Abweichungen im unbeplanten Innenbereich zeitlich unbefristet mit Zustimmung des Gemeinderates einfacher umgesetzt werden. Darüber hinaus wurde für die Dauer von fünf Jahren (bis Ende 2030) eine sogenannte Experimentierklausel eingeführt, mit der von sämtlichen Vorschriften des Baugesetzbuches abgewichen werden kann. Öffentliche Belange und der Nachbarschutz sind hier grundsätzlich zu prüfen und die Erschließung des Vorhabens muss gesichert sein. Der Bauturbo ist ausschließlich auf die Schaffung von Wohnraum beschränkt, um so der aktuellen Wohnungsnot entgegenwirken zu können. Über eine mögliche Anwendung des Bauturbos wird der Gemeinderat bei Vorliegen eines konkreten Antrags entscheiden.