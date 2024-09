Gemeinderat Trossingen: Warum die Feuerwehr wächst

1 Ein LF 20 der Trossinger Feuerwehr vor dem Gerätehaus. Weil das Gerätehaus zu klein ist, wird eine Erweiterung am jetzigen Standort untersucht, denkbar wäre auch ein Umzug in das Areal „Achterbahn“ im Gewerbegebiet. Foto: Feuerwehr Trossingen

Der Gastronomie- und Freizeitcenterkomplex mit Kegelbahn im Gewerbegebiet gehört jetzt der Kommune, die möglicherweise dort die Feuerwehr unterbringen kann.









Seit Jahren ist bekannt, dass das Feuerwehrgerätehaus Trossingen zu klein ist. „Wir haben dankenswerterweise viele freiwillige Feuerwehrleute, aber das Gerätehaus ist zu klein, weil Trossingen wächst und wächst“, so Sabine Felker-Henn, Sprecherin der Stadtverwaltung. Es mangelt nicht nur an Fahrzeugboxen, sondern auch an Umkleide- und Sanitärräumen im Gerätehaus.