1 Der Seniorenpass soll dazu beitragen, dass möglichst viele ältere Menschen am öffentlichen und kulturellen Leben der Stadt teilnehmen können. (Symbolfoto) Foto: highwaystarz – stock.adobe.com

Ob Kinobesuch oder Eintritt in das Freibad Troase – ab dem neuen Jahr 2025 gibt es auch Vergünstigungen für ältere Mitbürger mit geringem Einkommen.









Link kopiert



Einen Familienpass gibt es in Trossingen schon, nun kommt der Seniorenpass hinzu. Die Idee dazu kam vom Ortsseniorenrat in Schura, ab 1. Januar wird er in der Gesamtstadt eingeführt. Allerdings gibt es bestimmte Einkommensgrenzen, die der Gemeinderat später auch erhöhen kann, denn nach einem Jahr soll Bilanz gezogen werden.