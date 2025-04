Wie Radler und Fußgänger in der Litschlesstraße schützen? Wie bekommt die Stadt die Interessen aller Verkehrsteilnehmer in einer der wichtigsten Querachsen unter einen Hut? Tempo 30 ist nur ein Lösungsansatz.

Die Litschlesstraße grenzt an das Schulzentrum mit Realschule und Gymnasium und erfüllt als Wohn- und Erschließungsstraße eine wichtige Funktion.

Zusätzlich dient sie bei Veranstaltungen und Straßensperrungen im Zentrum als Umleitungsstrecke und darf momentan noch mit schnellen 50 Stundenkilometern befahren werden

Zum Leidwesen der Anwohner werden in der bis zu sieben Meter breiten Straße aber auch noch hie und da Kleinlastwagen der „Sprinter“-Größe abgestellt.

Geplant ist nun eine Sanierung und in diesem Zuge auch eine Verengung der Fahrbahn auf sechs Meter mit dem Ziel, den Verkehr zu bremsen, wie Frank Zepf, Leiter der Tiefbauabteilung im Rathaus, im Gemeinderat informierte.

Verengung geplant

Würde man alles so belassen wie bisher – und das war der ursprüngliche Plan – käme dann links und rechts der Fahrbahn noch ein 2 bis 2,25 Meter breiter Gehweg hinzu, eigentlich zu schmal, um als kombinierter Rad- und Fußweg zu dienen. Naturgemäß kommen viele Schüler mit dem Rad zum Unterricht, und so legte Frank Zepf auch noch einen Alternativplan vor: auf der Nordseite der Straße einen gemeinsamen Rad- und Gehweg einrichten, allerdings dann drei volle Meter breit. Auf der Südseite der Straße bliebe dann nur noch Platz für einen schmalen Gehweg (1,08 bis 1,20 Meter breit) übrig.

Schüler radeln zum Unterricht

Der Tiefbauabteilungsleiter berichtete, dass die Stadt die Bewohner der Straße zu einer Planvorstellung eingeladen hatte. Dort gab es Bedenken, weil viele Häuser Senkrechtparkplätze für Pkw haben und die Autofahrer dann rückwärts über den Geh- und Radweg auf die Straße ausparken müssen, was auch in den Augen von Frank Zepf eine „gewisse Gefahr“ darstellt. Anlieger berichteten, dass viele Schüler den Gehweg auf der Südseite der Litschlesstraße benutzen, der bei einem Radweg auf der Nordseite dann viel zu schmal sei. Zudem würden beim Anlegen eines Radwegs auf der Nordseite 65 Parkplätze entfallen.

Bedenken der Anwohner

Axel Pecher vom Ordnungsamt der Stadt Trossingen sieht bei einem kombinierten Radweg auf der Nordseite ebenfalls Schwierigkeiten: „Einen drei Meter breiten Rad- und Gehweg halte ich für gefährlicher als die jetzige Situation, weil auf diesem Weg viele Schüler laufen. Aus Sicherheitsgründen würde ich die Variante ohne Radweg vorziehen“, so der Verkehrsrechtsexperte der Stadt, der dann mit einem Nachsatz eine Lösung aufzeigte: „Ich gehe davon aus, dass die Litschlesstraße irgendwann einmal Tempo 30 bekommt“. Doch im Gemeinderat meldete sich eine starke Mehrheit für einen zusätzlichen Schutz der Radfahrer zu Wort.

Petra Hermann (CDU) kündigte an, dass ihre Fraktion nicht einheitlich abstimmen wird und setzte sich für mehr Sicherheit für Radler ein. Gustav Betzler (Freie Wähler) erklärte: „Auf einer Straße mit 800 Meter Länger muss einfach etwas für Radler getan werden“. Annika Lenz (OGL) sah die ausparkenden Autos als Gefahr an, sie sprach sich für Tempo 30 aus und meinte, schnellere Radler sollten auf der Straße fahren dürfen, weshalb man keine Radwegnutzungspflicht anordnen dürfe, sondern einen Gehweg, auf dem das Radfahren erlaubt ist.

„Mir wären auf beiden Seiten Radstreifen am liebsten“, meinte Jürgen Vosseler (CDU) und setzte sich ebenfalls für eine Tempolimitierung ein: „Das ist die breiteste innerörtliche Straße, da müssen wir bald über 30 nachdenken“. Der ehemalige Trossinger Polizeichef Werner Dressler (Freie Wähler) wunderte sich: „Je näher wir ans Schulzentrum kommen, desto weniger denken wir an die Radler!“. Er forderte, die Schüler – darunter auch Grundschüler – besser zu schützen: „Deshalb sollen sie nicht der Straße und der Gefahr überlassen werden“.

Schutzstreifen besser?

Ingo Hohner (Freie Wähler) formulierte es drastischer: „Die Litschlesstraße ist eine Hauptverkehrsader zur Schule. Einseitige Radwege wie in der Ernst-Haller-Straße sind gefährlich, denn dort wird gerne auch in beide Richtungen gefahren“. Er setzte sich stattdessen für Rad-Schutzstreifen auf beiden Seiten ein, obwohl dann noch weitere 40 Parkplätze entfallen würden. „Die Anwohner müssten dann selbst weitere Parkplätze auf ihren Grundstücken anlegen und für unsere Kleinstspeditionen müssen wir hier keinen Parkraum bereithalten“, so Hohner.

Auch Thomas Herrmann (SPD) kennt die Situation aus eigener Anschauung: „Morgens kommt es fast täglich zu gefährlichen Situationen, deshalb sollten wir im Interesse der schwächsten Verkehrsteilnehmer Tempo 30 einführen“. Frank Zepf von der Tiefbauabteilung der Stadtverwaltung regte an, eine zusätzliche Querungshilfe für Fußgänger anzulegen.

„Querungshilfe anlegen“

Doch wie genau das sein soll – darüber kam im Gremium noch keine Einigung zustande. Bürgermeisterin Susanne Irion will in der nächsten Gemeinderatssitzung eine überarbeitete Planung vorlegen mit einem Radschutzstreifen auf der Südseite der Straße. Einstimmig befürwortete der Gemeinderat deshalb den grundsätzlichen Straßenumbau, damit die Arbeiten schnell ausgeschrieben werden können, über die Details für den Radverkehr wird man sich später unterhalten. Mit großer Mehrheit votierte der Gemeinderat außerdem für die Einführung von Tempo 30 in der Litschlesstraße.