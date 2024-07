Gemeinderat Trossingen: Neuling mit einem Herz für die Jugend

1 Simon Kapp ist mit Leib und Seele Landschaftsgärtner und jetzt auch Gemeinderat. Foto: Ingrid Kohler

Bei den Kommunalwahlen am 9. Juni wurden Simon Kapp erstmals in den Gemeinderat von Trossingen gewählt. Mit so viel Zustimmung hatte der Trossinger Landschaftsgärtner gar nicht gerechnet: Die 2450 Stimmen waren für den 35-Jährigen ein stolzer Erfolg.









Mit seinen 35 Jahren ist Simon Kapp der zweitjüngste Gemeinderat in Trossingen. In der konstituierenden Sitzung vom vergangenen Montag wurde er für die fünfjährige Amtsperiode verpflichtet. Er hatte sich das erste Mal bei den Kommunalwahlen in Trossingen beworben und war auf Anhieb erfolgreich. Natürlich freue er sich über die 2450 Stimmen.