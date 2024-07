Gemeinderat Trossingen: Mit elf Neuen in die nächsten fünf Jahre

Mit elf Neuen in die nächsten fünf Jahre

1 Der neue Trossinger Gemeinderat hat sich konstituiert. Gegenüber dem bisherigen Gremium kommt es zu elf Veränderungen. Foto: Markus Schmitz

In der letzten Sitzung vor der Sommerpause hat sich der neue Gemeinderat konstituiert. Die Veränderungen in der Zusammensetzung sind so groß wie schon lange nicht mehr.









Viele neue Gesichter im Gemeinderat: Zum letzten Mal vor den Ferien hatte sich der Rat zunächst in der alten Zusammensetzung getroffen, um anschließend in neuer Besetzung weiter zu tagen. Bürgermeisterin Susanne Irion würdigte die Arbeit der ausscheidenden Gemeinderäte und die „konstruktive Arbeit“ des Gremiums. Nach 20 Minuten setzte dann das große Stühlerücken ein. Die neuen Gemeinderäte, die zunächst im Zuschauerraum Platz genommen hatten, wechselten an den Ratstisch und wurden im Anschluss auf ihr Amt verpflichtet.