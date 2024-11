1 Der Verein Trossinger Bildungs- und Begegnungsstätte will im nächsten Jahr das Restaurant Hotel Linde in Trossingen übernehmen und dort einen muslimischen Gebetssaal errichten. Foto: TBB

Der Verein „Trossinger Bildungs- und Begegnungsstätte“ (TBB e.V.) will das Hotel-Restaurant Linde erwerben und eine Nutzungsänderung vornehmen.









Link kopiert



Der eingetragene Verein will in dem Gebäude an der Ecke Achauerstraße und Gaisengasse nicht nur die bestehende Gaststätte weiter betreiben, sondern auch im Saal des Gasthauses einen Gebetssaal für Muslime errichten. Deshalb hat der Verein eine Bauvoranfrage gestellt. Es wäre der erste islamische Gebetssaal in Trossingen.