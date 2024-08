1 Annika Lenz ist neu in den Gemeinderat Trossingen sowie in den Kreistag Tuttlingen gewählt. Foto: Ingrid Kohler

Bei den Kommunalwahlen am 9. Juni wurden sie erstmals in den Gemeinderat von Trossingen gewählt. In einer Serie stellen wir alle elf „Neulinge“ vor.









Von den elf Neulingen im Trossinger Gemeinderat zählen drei zur Gruppe U 40. So auch Annika Lenz, die mit ihren 37 Jahren eine doppelte Punktlandung gemacht hat. Mit 1464 Stimmen wurde sie auf Anhieb für die Offene Grüne Liste in den Gemeinderat gewählt und schaffte es schaffte sogar in den Kreisrat Tuttlingen.