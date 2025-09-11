Gemeinderat: Trinkwasser kommt in Häg-Ehrsberg vor Windkraft

Die Flächen für Windenergie wollen gut geplant sein. Deshalb hat der Gemeinderat Häg-Ehrsberg mit den Vorgaben jongliert.
Zur Teilfortschreibung des Regionalplans Hochrhein-Bodensee zur Windenergie hat der Gemeinderat Häg-Ehrsberg in seiner jüngsten Sitzung eine Stellungnahme abgegeben. Er hofft, dass die Anmerkungen und Bedenken bei der weiteren Fortschreibung berücksichtigt werden und das Flächenziel erreicht wird. Beraten wurde über die Gebiete Langenberg/Wegscheidenkopf (VRG Wind 18), Katzenmoos/Kreuzwald (VRG 19) und Rohrenkopf/Steinbühl (VRG 20).