Über die künftige Farbe der Rathausfassade beziehungsweise der Solarmodule entschied der Gemeinderat St. Georgen in jüngster Sitzung am Mittwochabend.

Bürgermeister Michael Rieger berichtete, dass nur 594 Bürger an der für sie organisierten Abstimmung teilnahmen. Ohne das Stadtfest wären es vielleicht 200 gewesen. Dennoch finde er die Aktion richtig. Laut Tabea Epting vom Stadtmarketing entfielen 92 Stimmen auf Blau, 120 auf Grün, 382 auf Rot.

„Die Leute, die am Stadtfest teilnahmen, fanden es toll“, so Oliver Freischlader. Dennoch hätten es seiner Meinung nach viel mehr sein dürfen. Die SPD schließe sich dem ziemlich eindeutigen Votum an. Leute am Stadtfest hätten sich gefreut, abstimmen zu dürfen, meinte auch Karola Erchinger. Die Freien Wähler schlössen sich mehrheitlich deren Votum an.

Bürger hätten sich am Stand richtig Gedanken gemacht und diskutiert, berichtete Ernst Laufer. Die CDU stimme der Mehrheit zu. Er sei schon von der Marktplatz-Abstimmung schwer enttäuscht gewesen, meinte Dirk Schmider. Das Interesse an der Innenstadtgestaltung scheine nicht so groß zu sein. Den Aufwand könne man sich sparen, es interessiere eh keinen. Ihm sei Rot zu massiv, weshalb er sich enthalten werde.

15 Ratsmitglieder stimmen für die Farbe Rot

Er tue sich brutal schwer mit so einen Farbklotz in der Innenstadt, so Jochen Bäsch. Das Bürgervotum sei aber Grundlage für den Gemeinderat, die FDP stimme für Rot. Lothar Schwarz von der Initiative für St. Georgen, fand es sehr gut, die Abstimmung gemacht zu haben und stimmte ebenfalls für Rot.

Bürgermeister-Stellvertreterin Hedwig König war verwundert darüber, dass die Leute, die am Rathaus angebrachten Originalplatten nicht angeschaut hatten.

Letztlich stimmten für Rot 15 Ratsmitglieder, zwei dagegen, drei Bürgervertreter enthielten sich.