Gemeinderat Triberg: Wie viel Ferienwohnungen denn noch?

Fünf Ferienwohnungen durchwinken in einer einzigen Sitzung? Im Triberger Gemeinderat regte sich Widerstand. Das Argument: Dass „Einheimische bald gar keinen Wohnraum mehr finden“.
Der Triberger Bürgermeister Sven Ketterer, als ehemaliger Bauamtsleiter der so hoch frequentierten und beliebten Wasserfallstadt mit allen Wassern des Baurechts gewaschen, hat dazu anscheinend schon einige Ideen entwickelt. Öffentlich hinausposaunen wollte er freilich noch nichts. Schließlich waren die regionale Presse und einige wenige Zuhörer in der Sitzung. Und wilden Spekulationen sollten gewitzte Stadtchefs immer vorbeugen.