Gemeinderat Triberg: Wenn die Räte sich „veräppelt“ fühlen

Nach einer Sitzungsunterbrechung und Beratung schmetterte der Triberger Gemeinderat zum zweiten Mal ein Baugesuch im vereinfachten Verfahren ab. Das sind die Gründe.
Zuerst grummelte Klaus Wangler von der CDU über die veränderten Baupläne, die dem Gemeinderat in seiner jüngsten Sitzung im Kurhaus Triberg erneut vorgelegt wurden. Seine Fraktion sei eigentlich gar nicht begeistert. Der Gemeinderat habe schließlich etwas anderes gefordert und mit den neuen Plänen werde diese Forderung umgangen. Dem stimmte Klaus Nagel von den Freien Wählern zu.