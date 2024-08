Gemeinderat Triberg: Strenge Richtlinien bremsen Frühschwimmer aus

1 Morgens um 7 Uhr die ersten Bahnen ziehen ist im Waldsportbad nicht mehr möglich. Foto: Christel Börsig-Kienzler

Heftige Proteste und einige Anträge gab es zum Thema Frühschwimmen im Waldsportbad. Die Vorschriften der Bäderaufsicht machen das bisherige Modell zunichte. Was künftig noch geht.









Das Bad hat täglich von 10 bis 19.30 Uhr geöffnet, an den Wochenenden ab 9 Uhr. Ab September bis Saisonende wird die Öffnungszeit von 10 bis 18 Uhr begrenzt – an „Schlechtwetter-Tagen“, an denen um 13.30 Uhr die Außentemperatur weniger als 18 Grad beträgt, schließt das Bad ab 14 Uhr. Anders sieht es am Frühschwimmertag aus.