Sägewerk Finkbeiner will Waschhalle errichten

1 Die Brücke muss saniert und eventuell verbreitert werden, damit die schweren Lastwagen des Unternehmens Finkbeiner sie befahren können. Foto: Hans-Jürgen Kommert

Der Gemeinderat befasste sich mit weiteren Vorhaben des Gremmelsbacher Unternehmens. Die haben Auswirkungen auf Forstweg und Brücke.









Vor wenigen Wochen stellte die Geschäftsführung des Sägewerks Finkbeiner in Gremmelsbach den Bauantrag zum Umbau der ehemaligen Speditionsgebäude in der Bußbacher Straße. Nun folgte ein Antrag zum Neubau einer Waschhalle am gleichen Ort.