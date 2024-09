1 Unter anderem die Verlegung von Glasfaserleitungen (Symbolbild) trieb in Triberg die Ausgaben in die Höhe. Foto: dpa/Schuldt

Weniger Gewerbesteuereinnahmen, dafür mehr Ausgaben: Triberg muss reagieren.









Der Jahresabschluss 2022 spült eine ordentliche Summe in die Kasse der Wasserfallstadt, was alle Fraktionen des Gemeinderats sehr erfreute. Sehr positiv nahmen sowohl die CDU mit Sprecher Klaus Wangler, die Freien Wähler mit Michael Hummel als auch Mike Mauscherning (SPD) die Summen zur Kenntnis. Denn neben dem hoheitlichen Haushalt schlossen auch die Eigenbetriebe mit einem Plus ab – sogar der Tourismus.