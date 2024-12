1 Die Abrissgenehmigung für die Gebäude der ehemaligen Spedition lag vor, vom bisherigen Bauwerk steht nur mehr das Stahlgerüst – nun wird ein Bebauungsplan verlangt. Foto: Hans-Jürgen Kommert

Der nächste Schritt für das Bauvorhaben des Sägewerks Finkbeiner in der Nußbacher Straße ist getan. Der Gemeinderat gab grünes Licht und fasste den Aufstellungsbeschluss.









Vor einigen Monaten stellte die Geschäftsführung des Sägewerks Finkbeiner in Gremmelsbach den Bauantrag zum Umbau der ehemaligen Speditionsgebäude in der Nußbacher Straße in Triberg.