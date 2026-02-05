Gemeinderat Todtnau: Rat stimmt Wahl von Jörg Schwan zu

1 Bürgermeister Oliver Fiedel gratuliert Jörg Schwan zur Wiederwahl als Feuerwehr-Kommandant der Abteilung Aftersteg. Foto: Christoph Schennen Gremium stimmt der Wahl von Jörg Schwan zum Feuerwehr-Abteilungskommandant von Aftersteg zu.







Der Gemeinderat hat der Bestellung von Jörg Schwan zum Abteilungskommandanten der Freiwilligen Feuerwehr Todtnau Abteilung Aftersteg für fünf Jahre zugestimmt. Bei der Wahl am 10. Januar wurde Schwan als Kommandant seiner Abteilung bestätigt. Er ist bereits seit fünf Jahren Kommandant in Aftersteg. Über die Vergabe der Wartung der Drehleiter der Feuerwehr Todtnau, die alle zehn Jahre durchgeführt werden muss, wird zu einem späteren Zeitpunkt entschieden.