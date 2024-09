Was wünschen sich Bürger und Räte für ihren Friedhof?

1 Der Straßberger Gemeinderat mit der Verwaltung bei der Ortsbesichtigung auf dem Friedhof Foto: Schweizer

Die Satzung des Straßberger Friedhofs soll überarbeitet werden: Das ging aus einer Besichtigung vor der Gemeinderatssitzung hervor. Den Anwesenden mangelte es indes nicht an Ideen und Vorschlägen – zum Beispiel für einen kleinen Waldfriedhof.









Der Friedhof in Straßberg bietet Platz für eine Vielzahl von Bestattungsformen an. 14 davon hat die Gemeinde in ihrer Satzung festgelegt, deutlich mehr als auf vergleichbaren Friedhöfen.