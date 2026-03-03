Gemeinderat Straßberg: Die unechte Teilortswahl fällt

Der Gemeinderat Straßberg diskutierte über fünf Punkte zur Änderung der Hauptsatzung. Abgeschafft werden soll die unechte Teilortswahl.
„Wir als Verwaltung sehen Bedarf, die seit 32 Jahren unveränderte Hauptsatzung zu überarbeiten und zu ändern“, so Bürgermeister Markus Zeiser in der jüngsten Sitzung des Gemeinderates. Die Tagesordnung war umfangreich, daraus wurde das emotionale Thema der Hauptsatzung zu einer über einstündigen Diskussionsrunde im Gremium. Was zeigte, wie wichtig es den Räten war, das Verfassungsstatut auf den neuesten Stand zu bringen. Die Verwaltung hatte fünf aus ihrer Sicht gewichtige Punkte für die Neufassung festgelegt.