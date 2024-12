1 Der Straßberger Festplatz links, auf dem immer Wasser steht, soll entwässert werden. Rechts der Zufahrt wird die neue Wasserleitung zum Tennisheim verlegt. Foto: Horst Schweizer

In Straßberg soll eine neue Wasserleitung zum Tennisheim verlegt und der Festplatz entwässert werden.









„Wir hatten auf der Wasserleitung zwischen Schmeienhalle und Tennisheim in den vergangenen zehn Jahren bereits acht Rohrbrüche, die PE-HD-Leitung ist in einem so schlechten Zustand, dass wir empfehlen, sie ganz neu zu verlegen“, hat Bürgermeister Markus Zeiser in der jüngsten Gemeinderatssitzung erklärt.