Waldkindergarten in Glatten erhält einen Pavillon

Der Waldkindergarten Waldsägmühle in Glatten Foto: Uwe Ade Der Gemeinderat Glatten hat in seiner jüngsten Sitzung der Vergabe der Holzbauarbeiten für einen Pavillon am Waldkindergarten zugestimmt.







Der Waldkindergarten in Glatten bekommt vor dem Gebäude einen überdachten Außenbereich. Der Gemeinderat stimmte in seiner jüngsten Sitzung der Vergabe der Bauleistung für einen Pavillon an die Zimmerei Theo Benner als günstigste Bieterin zum Preis von 17 909 Euro zu.