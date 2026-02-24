Gemeinderat stimmt zu: Bestattungen in Kandern werden teils deutlich teurer

Bereits im Kanderner Verwaltungsausschuss und in den Ortschaftsräten war die Anpassung der Bestattungsgebühren ein Aufreger. Es wird minimal günstiger als gedacht.
In Rücksprache mit dem Unternehmen Hugenschmidt Gartenbau konnte die Verwaltung erreichen, dass ein kleines Zugeständnis in Höhe von 60 Euro beim Preis für die Erdgräber gemacht wurde, so dass dieser neu 1130 Euro beträgt. Ursprünglich seien für die betreffende Leistung 1190 Euro veranschlagt gewesen, erinnerte Bürgermeisterin Simone Penner im Gemeinderat am Montagabend. Aktuell sind es noch 482 Euro.