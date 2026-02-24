Gemeinderat stimmt zu: Bestattungen in Kandern werden teils deutlich teurer

Bereits im Kanderner Verwaltungsausschuss und in den Ortschaftsräten war die Anpassung der Bestattungsgebühren ein Aufreger. Es wird minimal günstiger als gedacht.

In Rücksprache mit dem Unternehmen Hugenschmidt Gartenbau konnte die Verwaltung erreichen, dass ein kleines Zugeständnis in Höhe von 60 Euro beim Preis für die Erdgräber gemacht wurde, so dass dieser neu 1130 Euro beträgt. Ursprünglich seien für die betreffende Leistung 1190 Euro veranschlagt gewesen, erinnerte Bürgermeisterin Simone Penner im Gemeinderat am Montagabend. Aktuell sind es noch 482 Euro.

Damit bleibt es dabei, was schon bei der Sitzung des Verwaltungsausschusses sichtbar wurde: Bürger müssen bei Bestattungen mit höheren Kosten rechnen.

Neun Bestattungsleistungen bietet das Unternehmen Hugenschmidt an. Davon bewegen sich die meisten neu zu erhebenden Beträge etwa beim Sargtransport oder bei der Herrichtung der Kapelle um wenige Euro mehr im kleinen Rahmen. Teurer wird aufgrund höherer Tarifabschlüsse der Stundenlohn für die Arbeitskräfte, der um rund 36 Prozent von 61 Euro auf neu 83 Euro steigt.

Zu niedrig kalkuliert

Deutlich teurer wird auch das Ausheben und Wiederverfüllen eines Urnengrabs – der dafür fällige Betrag steigt von 101 Euro auf 238 Euro. Die Gebühren von 238 Euro für das Ausheben und Wiederverfüllen eines Kindergrabes hat das Unternehmen nicht angehoben. Die neuen Gebühren gelten ab dem 1. März.

Seit dem 1. April 2024 ist die Firma Hugenschmidt Gartenbau bei den Bestattungsdienstleistungen der Vertragspartner der Gemeinde. Zu den Preissprüngen bei Erd- und Urnengräbern kommt es, weil die Firma die Preise zu niedrig kalkuliert und nicht rechtzeitig in Rücksprache mit der Verwaltung angepasst habe, hieß es außerdem.

Aufgrund des Wandels in der Bestattungskultur weg von der Nachfrage nach Erdgräbern hin zu mehr Urnengräbern wird teures Spezialgerät, wie etwa ein besonderer Bagger, nicht mehr so häufig eingesetzt. Er muss aber vorgehalten werden, was in die Gebührenkalkulation mit einfließt. Eine Alternative zum Unternehmen gebe es derzeit nicht, sagte Penner auf die Anfrage aus der Ratsrunde, ob man die Arbeiten neu ausschreiben solle.

Mit der Arbeit der Firma zufrieden

Denn zum einen ist die Verwaltung mit den Arbeiten der Firma sehr zufrieden, zum anderen hatte sich schon bei der Ausschreibung vor drei Jahren kein weiteres Unternehmen gemeldet. „Für eine neue Ausschreibung müssten wir zudem auch noch einmal 2500 Euro einplanen“, bemerkte Penner.

Andreas Spicker (Freie Wähler) äußerte Verständnis für die höheren Gebühren. Rückblickend müsse man sich aber fragen, „wie man überhaupt mit den so niedrigen Gebühren für das Ausheben und Wiederverfüllen eines Erdgrabs kalkulieren konnte“, überlegte er. Fraktionskollege Johann Albrecht meinte, er könne jetzt die Gebührenerhöhungen nachvollziehen, glücklich aber sei er damit nicht.

Eine Erklärung fehlte

Auch Ulrike Lerner (CDU) erinnerte daran, dass die Firma einfach zu günstig kalkuliert habe, dass man auch aber auch bedenken solle, dass sich Trauernde nie über die Arbeit der Firma beschwert hätten. „Die Firma ist zuverlässig“, hielt sie fest. Jürgen Scherr (CDU/Unabhängige) erklärte, der Ortschaftsrat Holzen habe geschlossen gegen die Gebührenerhöhungen gestimmt, „weil die Erklärung fehlte, wie sich die Erhöhungen begründeten“. Gabriele Weber (SPD) informierte, dass Firmen, die im Bereich Friedhofspflege arbeiten, generell keine großen Gewinnmargen verzeichnen würden.

Mehrheitlich zugestimmt

„Wir müssen in den sauren Apfel beißen“, konstatierte Bürgermeisterin Penner. Das sahen die Gemeinderäte ähnlich und stimmten mehrheitlich der Anpassung der Bestattungsgebühren zu. Es gab eine Gegenstimme und eine Enthaltung.