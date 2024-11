Gemeinderat stimmt Vorschlag zu: So viele E-Ladesäulen sollen an das Kippenheimer Bürgerhaus kommen

So viele E-Ladesäulen sollen an das Kippenheimer Bürgerhaus kommen

1 Bei den elf hinteren Parkplätzen bei der Trafostation am Bürgerhaus Kippenheim sollen E-Ladesäulen entstehen. Foto: Göpfert

Der Gemeinderat Kippenheim stimmte einem Vorschlag des E-Werks Mittelbaden zu.









Das E-Werk Mittelbaden will am Bürgerhaus Kippenheim E-Ladesäulen für Autos einrichten und betreiben – und hat dafür die hinteren elf öffentlichen Parkplätze im Blick. Zunächst sollen dort drei Parkplätze für E-Ladesäulen entstehen. Allerdings soll die Infrastruktur beim Tiefbau gleich so vorbereitet werden, dass man das Angebot problemlos erweitern könnte, sollten die Parkplätze gut angenommen werden, erläuterte Michael Damian vom E-Werk Mittelbaden.