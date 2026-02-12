Gemeinderat stellt Weichen: Für das alte Ringsheimer Pfarrhaus geht es voran

Die Gemeinde Ringsheim spart bei den ersten Auftragsvergaben für die Sanierung des ehemaligen Pfarrhauses deutlich. Zudem wurden weitere Umbauten beschlossen.
Die dritte Sitzung des Ringsheimer Gemeinderats in diesem Jahr stand vor allem im Zeichen der Beschlüsse über die Vergabe diverser Bauleistungen bei der Sanierung des ehemaligen Pfarrhauses sowie den nötigen Umbauten an der Karl-Person-Schule infolge der Erweiterung der Schulbetreuung. Letztendlich wurden beide Beschlussvorschläge vom Rat einstimmig angenommen.