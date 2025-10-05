Gemeinderat Steinen: Nächste Schritte für die Hutmatt II beschlossen

Der Gemeinderat Steinen hat sich bei der Baustraße für „Hutmatt II“ für die Variante 1 entschieden. Pro 80 Quadratmeter Wohnfläche braucht es zwei Stellplätze.
14 Gemeinderäte stimmten für die Variante 1, fünf Gemeinderäte (SPD) gegen sie, einer enthielt sich.Die Baustraße folgt einige Meter dem oberhalb der Baustelle gelegenen Wirtschaftsweg, der von der Kirchstraße abzweigt, biegt dann ab, verläuft danach gerade, ehe sie das Baugebiet über eine langgezogene Rechtskurve erreicht. Patrik Riesterer zählt die Vorteile der Variante 1 auf: Die Grundstücke, über die die Baustraße führt, gehören der Gemeinde Steinen und die Fahrbahnbreite von dreieinhalb Meter kann über die gesamte Länge eingehalten werden.