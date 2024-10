1 Wer zur Kommunalwahl antritt, freut sich normalerweise, wenn sie oder er gewählt wird. In Starzach will eine gewählte Gemeinderätin ihr Amt nicht antreten. Foto: KrischiMeier - stock.adobe.com

Alexandra Duffner will ihr Amt als Sulzauer Gemeinderätin im Starzacher Ratsgremium nicht antreten.









Link kopiert



Alexandra Duffner wurde bei der Kommunalwahl in Baden-Württemberg, bei der auch der Gemeinderat Starzach gewählt wurde, mit 629 Stimmen in den Gemeinderat gewählt. Nun will sie ihr Amt nicht antreten.