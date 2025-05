Gemeinderat soll abstimmen: Erhöhung der Hechinger Kitabeiträge? Ohne die SPD-Fraktion

1 Jürgen Fischer, Vorsitzender der SPD-Gemeinderatsfraktion in Hechingen Foto: Stopper Die SPD teilt vor der nächsten Gemeinderatssitzung mit: „Die Kita-Beiträge dürfen nicht steigen. Eltern brauchen Entlastung, keine neuen Belastungen.“







Die SPD Hechingen stellt sich klar an die Seite der Eltern: „Eine Erhöhung der Kita-Gebühren in unserer Stadt, wie sie der Beschlussvorschlag der Verwaltung für die kommende Gemeinderatssitzung vorsieht, lehnen wir entschieden ab“, schreiben die Sozialdemokraten in einer Mitteilung. Gerade Familien mit kleinen Kindern stünden in diesen Zeiten vor großen Herausforderungen – steigende Preise, hohe Inflation und zunehmender Druck im Alltag. Da dürfe der Kita-Besuch nicht zur noch größeren finanziellen Belastung werden.