Gemeinderat Schopfheim: Dichterfürst soll raus aus der Schmuddelecke

Der Gemeinderat Schopfheim votiert einstimmig für eine Verlegung des Hebel-Pavillons vom Sengelenwäldchen in die Stadt. Das Denkmalamt muss noch zustimmen.

Neue Heimat für den alemannischen Dichterfürsten: Stadt und Gemeinderat schmieden Reisepläne für das Hebel-Denkmal. Pavillon und Büste des geistigen Vaters von Zundelheiner und Zundelfrieder sollen von ihrem jetzigen, ziemlich abgelegenen und schmuddeligen Standort im Sengelen mitten ins Herz der Stadt umziehen, idealerweise in den Stadtpark und in die Nähe des Parkcafés.

Der Umzug soll das Hebel-Denkmal nicht nur aufwerten, sondern vor allem besser sichtbar machen – und damit zugleich auch besser schützen. Denn an seinem jetzigen, einsamen Standort muss es seit Jahr und Tag Schmierereien und Vandalismus über sich ergehen lassen. Die Stadt muss es Jahr für Jahr von Graffiti befreien, den Unrat rund um den Pavillon beseitigen und an demselben kleinere Reparaturen vornehmen.

„Es steht so weit abseits und da ist so viel Schmutz“, begründete Dagmar Fuchs den Antrag der Grünen, das Denkmal in die Mitte der Stadt zu holen, wo die Gefahr von Vandalismus nicht so groß sei.

Mit ihrem Antrag rannten die Grünen bei Verwaltung und allen anderen Fraktionen denn auch offene Türen ein. Gemeinsam wollen sie alle Hebel in Bewegung setzten, um auch das Denkmalamt von der Notwendigkeit eines Umzugs zu überzeugen.

Die Stadt will jetzt zunächst den baulichen und gestalterischen Zustand des Denkmals unter die Lupe nehmen, Vorschläge für eine denkmalgerechte Restaurierung erarbeiten und die Verlagerung in einen „öffentlich gut zugänglichen Standort im Stadtgebiet, vorzugsweise in den Stadtpark“ prüfen.

Außerdem will sie für das Denkmal (unabhängig vom endgültigen Standort) eine „angemessene Informationstafel“ vorschlagen, die über Leben und Werk von Johann Peter Hebel informiert.

Mit der Unteren Denkmalbehörde habe man bereits Kontakt wegen einer möglichen Verlegung des Pavillons samt Büste aufgenommen, so die Verwaltung. Im Rahmen der Feiern zum diesjährigen 200. Todestag von Johann Peter Hebel sei im Herbst außerdem eine Ausstellung im Stadtmuseum geplant. Zu diesem Zweck führe die Museumsleitung im Vorfeld eine „umfassende historische Recherche“ bezüglich des vorhandenen Archivmaterials und der einschlägigen Hebelliteratur durch. Wichtige Fakten, die für den Erhalt und eine eventuelle Verlegung des Denkmals von Bedeutung seien, fasse man in einem Dossier zusammen, das sowohl man sowohl dem Denkmalamt als auch dem Gemeinderat zur Verfügung stellen werde. Falls das Denkmalamt einer Verlegung von Pavillon und Büste zustimme, will die Verwaltung in Abstimmung mit der zuständigen Behörde eine Kosten- und Terminplanung erstellen und dem Gemeinderat zur Entscheidung vorlegen.

Dagmar Fuchs zeigte sich denn auch hoch zufrieden. „Wenn wir alle das wirklich wollen“, sagte die Grüne-Stadträtin, „können wir uns mit dem Denkmalamt sicher einigen.“

Mit einem Hebel-Vers auf den Lippen signalisierte Karlheinz Markstahler (Freie Wähler) ebenso seine Zustimmung wie Thomas Gsell für die SPD, der wissen wollte, ob es schon Gespräche mit dem Denkmalamt gegeben habe und ob sich dabei schon „eine Tendenz“ abzeichne.

Bürgermeister Dirk Harscher verkniff sich eine Antwort auf die Frage nach einer Tendenz, bestätigte aber, dass schon Gespräche stattfanden und dass in Kürze ein weiteres in Haus stehe.

Thomas Kuri (CDU) hielt es für denkbar, nur die Hebel-Büste in die Stadt zu holen – ohne den in die Jahre gekommenen Pavillon. Zudem könne es Sinn machen, die Vertreter des Denkmalamts für eine Inaugenscheinnahme einmal „hoch zu schicken“ an den jetzigen Standort.