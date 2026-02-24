Gemeinderat Schopfheim: Dichterfürst soll raus aus der Schmuddelecke

Der Gemeinderat Schopfheim votiert einstimmig für eine Verlegung des Hebel-Pavillons vom Sengelenwäldchen in die Stadt. Das Denkmalamt muss noch zustimmen.
Neue Heimat für den alemannischen Dichterfürsten: Stadt und Gemeinderat schmieden Reisepläne für das Hebel-Denkmal. Pavillon und Büste des geistigen Vaters von Zundelheiner und Zundelfrieder sollen von ihrem jetzigen, ziemlich abgelegenen und schmuddeligen Standort im Sengelen mitten ins Herz der Stadt umziehen, idealerweise in den Stadtpark und in die Nähe des Parkcafés.