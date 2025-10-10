Gemeinderat Schonach: Neue Lösung für Ganztagsbetreuung

Schonach wollte die Betreuungszeiten an der Ganztagsschule erweitern, um den Rechtsanspruch zu erfüllen. Doch so einfach geht das nicht. Jetzt gibt es einen neuen Plan.
Eigentlich hatte der Gemeinderat in der Sitzung vom 24. Juni beschlossen, die Betreuung an der Ganztagsschule zu erweitern. Die Ausweitung der Betreuungszeiten an der Dom-Clemente Schule sollten für die Klassen eins bis vier bis zum Schuljahr 2029/2030 vollständig umgesetzt sein. Die Betreuung sollte von aktuell vier Tagen à sieben Stunden auf fünf Tage à acht Stunden ausgeweitet werden. Aber so einfach geht es nicht.