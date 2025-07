Das Kuratorium des Kindergartens hatte sich Ende Juni zusammengefunden, um über die Beiträge ab Herbst zu beraten. Nun lagen dem Gemeinderat die Ergebnisse vor.

Steigen sollen die Beiträge nach dem Willen des Kuratoriums auch heuer wieder. Berechnet werden jeweils elf Monate, der August bleibt beitragsfrei. Die Erhöhung beträgt 7,3 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Damit orientiert sich die Gemeinde, wie aus der Sitzungsvorlage hervorgeht, an den Empfehlungen der Kirchen und der Kommunalen Landesverbände. Da man die Beiträge im vergangenen Kindergartenjahr aber nur um fünf Prozent - und nicht um die empfohlenen 7,5 Prozent - erhöht hatte, liege man bei den tatsächlichen Kosten im Vergleich niedriger.

Die Vertreter der Eltern seien mit der geplanten Erhöhung einverstanden, teilte das Kuratorium mit.

Elternbeiträge decken 20 Prozent der Kosten, den Rest schießen andere zu

Das Ziel, so erklärte Bürgermeister Frey, sei es, mit den Elternbeiträgen zumindest eine Kostendeckung von 20 Prozent bei den Kindergärten zu erreichen – die restlichen Kosten tragen dann die öffentlichen Stellen.

Anderer Meinung war Gemeinderat Christian Kuner. Es müsse nun mal Schluss sein mit den ständigen Erhöhungen im Bereich der Kinderbetreuung, meinte er. Diese seien nicht mehr zu rechtfertigen. „Wir haben in den letzten Jahren beständig zwischen fünf und acht Prozent erhöht – ich wüsste niemand, der solche Lohnerhöhungen zu verzeichnen hätte!“ Er stellte den Antrag, die Gebühren nicht zu erhöhen.

Kämmerer Steffen Dold entgegnete darauf, dass die Kinderbetreuung im Jahr 2015 noch mit rund 825 000 Euro zu Buche schlug, davon trug damals 44 Prozent die Gemeinde, 35 Prozent das Land, 14 Prozent die Eltern, den Rest die katholische Kirche. 2024 lag man dann bei 2 218 000 Euro Kosten, wovon alleine die Gemeinde rund 950 000 Euro trug.

Höhere Ansprüche an den Kindergarten kosten auch mehr Geld

Natürlich, so schränkte er ein, sei die Kinderzahl gestiegen, aber nicht in einem solch hohen Maß wie die Kosten. Bürgermeister Jörg Frey ergänzte: der Kindergarten stelle den größten Posten im Gemeindehaushalt. Das seien die Kinder allemal wert, versicherte er. Natürlich seien die Gehälter der Betreuerinnen nicht in dem Maße gestiegen, aber die Sachkosten. Und außerdem auch die Ansprüche seitens Gesetzgeber und Eltern.

Gerhard Kienzler wollte zwar wohl einer Erhöhung zustimmen, nicht aber über 7,3 Prozent. „Wir müssen Betreuungskosten bezahlbar halten – gerade in Zeiten von Fachkräftemangel wäre das ein guter Pluspunkt“, erklärte er. Die Gehaltsanpassungen im Bereich der Betreuung sei seinen Berechnungen nach in den letzten zehn Jahren um rund 30 Prozent gestiegen, die Gesamtkosten aber zwischen 160 und 180 Prozent.

Warum sind die Kosten so steil nach oben gegangen, wurde gefragt. Frey erklärte, dass die Qualität der Betreuung gestiegen sei, auch seien die Lohnzuwächse bei Betreuerinnen deutlich höher – zu Recht, wie er meinte. Und die Zahl der Betreuer, die pro Kinder zur Verfügung stehen müssen sei ebenfalls erhöht worden. Das nahm Kienzler zur Kenntnis, blieb aber bei seiner Meinung, dass die Erhöhung unterm Strich zu hoch sei. Am Ende stimmte man ab: der Antrag von Christian Kuner, die Erhöhung komplett ausfallen zu lassen wurde mit zehn Nein-Stimmen abgelehnt. Die Erhöhung mit 7,3 Prozent wurde bei drei Gegenstimmen angenommen.