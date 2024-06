Gemeinderat Schonach: Am Ende steht Überschuss statt Defizit

1 Die größte Einzelmaßnahme im Gemeindehaushalt ist im vergangenen Jahr der Ausbau der Breitbandversorgung im Außenbereich mit 543000 Euro. (Archivfoto) Foto: Zweckverband Breitbandversorgung

Freudige Stimmung beim Jahresabschluss für das Haushaltsjahr 2023: Kämmerer Steffen Dold sprach in der Gemeideratssitzung gar von einem „bombastischen Jahr“ für Schonach. Warum das große Aber jedoch umgehend folgte.









Link kopiert



Geplant war ein Defizit in Höhe von knapp 1,59 Millionen Euro, am Ende stand ein Überschuss in Höhe von rund 490 000 Euro. Mehreinnahmen in der Gewerbesteuer (1, 16 Millionen Euro), höhere Zuweisungen des Landes (262 000 Euro) und höhere Einnahmen der Eigenbetriebe durch interne Verrechnungen (313 000 Euro) sorgten laut Kämmerer für das positive Ergebnis.