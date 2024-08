1 Die Gemeindeverwaltung prüft, ob es im Schönwälder Freibad ein Frühschwimmenangebot geben kann. Foto: Hans-Jürgen Kommert

Zoë Schwer bringt das Anliegen vor. Der Bürgermeister will es prüfen.









Link kopiert



Ratsmitglied Zoë Schwer (BLS) hatte in der jüngsten Sitzung des Schönwälder Gemeinderats zwei Anliegen – praktisch in eigener Sache. So würde sie sich über ein Frühschwimmerangebot freuen wie beispielsweise Triberg das habe.