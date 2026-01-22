Gemeinderat Schönwald: Ganztagsschule kostet weniger als geplant kostet

Schönwald rüstet sich für den Ganztagsanspruch: Der Gemeinderat vergibt Planungen und Gewerke, spart deutlich Kosten und treibt den Schulumbau voran.
In der jüngsten Gemeinderatssitzung in Schönwald ging es um die Ganztagsbetreuung an Grundschulen. Stufenweise soll diese verwirklicht werden. Erstklässler haben bereits ab dem Schuljahr 2026/2027 Anspruch darauf, Jahr für Jahr wird der Anspruch dann ausgeweitet. Und im Schuljahr 2029/2030 haben dann alle Grundschulklassen einen Rechtsanspruch auf Ganztagsbetreuung.