Gemeinderat Schönau: Schautafeln sollen das Denkmal kritisch beleuchten

Die Projektgruppe des Gymnasiums Schönau hat ihr Konzept für die Aufbereitung der Informationen über Albert Leo Schlageter vorgestellt. Die Gemeinderat begrüßte die Arbeit der Schüler.

Die Projektgruppe vom Gymnasium Schönau hat im Gemeinderat ihr Konzept für die Einordnung des Albert-Leo-Schlageter-Denkmals auf dem Letzberg vorgestellt. Das Konzept der Schüler umfasst vier bis fünf Stationen rund um das Schlageter-Denkmal mit vom Geschichts-Leistungskurs aufbereiteten historischen Basisinformationen und historischen Comics. Auch Schlageter selbst kommt zu Wort. Neben einem Bild von ihm erscheint wie im Comic eine Sprechblase, um zu verdeutlichen, dass hier Schlageter spricht.

„Unser Ziel ist es, über Schlageter aufzuklären“, sagte Amara Igwe. „Viele Jugendliche halten sich beim Denkmal auf, aber niemand weiß, was es ist.“ Sophia Leytes pflichtete ihr bei: „Es ist suspekt, warum ein so großes Denkmal da steht.“ Sie sagte, die Bürger sollten sich über die bereit gestellten Informationen ihr eigenes Urteil über Schlageter bilden. Igwe sagte, aus dem Denkmal solle ein Erinnerungsort werden.

Ein kurzer Infotext auf den Tafeln soll an Schlageters Rolle erinnern. Eine Zeitleiste liefert wichtige biographische Informationen über ihm. In der Bildmitte verdeutlicht ein Bild von der NS-Gedenkfeier in Schönau die Bedeutung des Bauwerks für die Nationalsozialisten. Wer den QR-Code auf den Tafeln scannt, bekommt dann ausführliche Informationen über den Ersten Weltkrieg, den Versailler Vertrag, die Dolchstoßlegende, die Freikorps, die Ruhrbesetzung und die Schlageter-Verehrung während der NS-Zeit und die Inszenierung des Schlageter-Heldenkults in Schönau.

Auf Wunsch von Bürgermeister Peter Schelshorn soll auch eine sechste Tafel aufgestellt werden, wo auf den Gletscherschliff, auf dem das Denkmal ruht, verwiesen wird. Hier soll auch auf die Strohmeyer-Kapelle und den Verdienst von August Göller hingewiesen werden, der sich für einen Teil-Erhalt des Gletschers eingesetzt hat.

Marika Prekur (FW) sagte, dass man die „Gletscher-Tafel“ vor der Öffnung des Denkmals platzieren sollte, weil man im Innern des Denkmals den Gletscher auch sehen könne. Katharina Hackner (FW) bezeichnete das Konzept mit seinen verschiedenen Stationen, wo man sich informieren könne, als „sehr gut gelungen“. Lehrer Lars Wagner sagte, die Gruppe sei offen für Vorschläge zur Gestaltung der Tafeln