Gemeinderat Schönau: Schautafeln sollen das Denkmal kritisch beleuchten

Die Projektgruppe des Gymnasiums Schönau hat ihr Konzept für die Aufbereitung der Informationen über Albert Leo Schlageter vorgestellt. Die Gemeinderat begrüßte die Arbeit der Schüler.
Die Projektgruppe vom Gymnasium Schönau hat im Gemeinderat ihr Konzept für die Einordnung des Albert-Leo-Schlageter-Denkmals auf dem Letzberg vorgestellt. Das Konzept der Schüler umfasst vier bis fünf Stationen rund um das Schlageter-Denkmal mit vom Geschichts-Leistungskurs aufbereiteten historischen Basisinformationen und historischen Comics. Auch Schlageter selbst kommt zu Wort. Neben einem Bild von ihm erscheint wie im Comic eine Sprechblase, um zu verdeutlichen, dass hier Schlageter spricht.