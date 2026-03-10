Gemeinderat Schönau: Ringweg muss weiter gesperrt bleiben

Bauturbo, Freibad und Felssicherung – das waren die Themen im Schönauer Gemeinderat. Eine gute Nachricht für alle Schwimmbadfreunde: Die Eintrittspreise bleiben unverändert.
Nicht ganz so schnell über die Bühne ging das Thema Bauturbo. Hierzu hatte die Verwaltung vorgeschlagen, die Realisierung an ein Stadtplanungsbüro zu vergeben. Bereits in der Sitzung im Februar war der Gemeinderat informiert worden und hatte ein erstes Stimmungsbild pro Bauturbo abgegeben. Nun aber erkundigte sich Gemeinderätin Marika Prekur (Freie Wähler) nach den Kosten und schlug vor, erst zu definieren, was die Stadt überhaupt wolle. Ihr sei die Vorgehensweise unklar. Man müsse doch zunächst die Kriterien definieren und dann erst das Büro beauftragen, so Prekur. Auch Gemeinderat Björn Büchele (SPD) stimmte dem zu. Da Bauamtsleiter Axel Lais erkrankt war und die offenen Fragen nicht geklärt werden konnten, wurde die Vergabe an das Planungsbüro vertagt. Die Räte stimmten aber einstimmig dafür, den Bauturbo für noch zu definierende Bereiche anzuwenden.