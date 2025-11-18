Gemeinderat Schönau: „Kriegen alles unter“

1 Die Kalthalle bleibt erhalten und soll künftig das gesamte Material des Verbandswerkshofs lagern. Foto: Christoph Schennen Der Gemeinderat Schönau hat den aktualisierten Plänen zur Umgestaltung des Verbandswerkhofs zugestimmt.







Link kopiert



Der Gemeinderat hat die Pläne für den neuen Verbandswerkhof gebilligt. Daniel Hechinger hat den aktuellen Entwurf präsentiert. Nach der Diskussion in der letzten Sitzung des Gemeinderats hat der Architekt ein Gespräch mit Werkhofleiter Jürgen Bianchi, Bauamtsleiter Axel Lais und den Elektroplanern geführt und den letzten Entwurf noch einmal überarbeitet. In der aktuellen Variante sind nun Flächen umgelagert worden vom Neubau in das Bestandsgebäude. Außerdem wurden die Haustechnik-Standards reduziert. Im Bestandsgebäude (Kalthalle) werden Einsatzmaterialien wie Absperrgitter, Straßenschilder sowie Fahrzeuge wie der Schneepflug gelagert. Westlich der Halle liegt der zentrale Hof, in dem die Container stehen. Daneben soll der 28 mal 18 Quadratmeter große Neubau, der auf seiner Rückseite bogenförmig verläuft und sich an den Flusslauf der Wiese anschmiegt. Im Neubau werden das Büro vom Werkhofleiter und vom Wassermeister, ein Aufenthaltsraum für die elf Werkhofmitarbeiter und die drei Werkhofmitarbeiterinnen, die WCs, die Umkleiden, die Technik, das Lager für das Wasserwerk und die Holzwerkstatt untergebracht. Hier können auch mehrere Fahrzeuge abgestellt werden. Der Neubau sieht auch eine Montagegrube vor, von der aus die über der Person befindlichen Fahrzeuge repariert werden können. Das Eingangstor beim Werkhof bleibt an der selben Stelle wie bisher, öffnet sich aber in die andere Richtung. Jürgen Bianchi erläuterte das Raumprogramm in der Sitzung. „Wir kriegen alles unter, sollten mehr dort aber nicht unterbringen.“