Gemeinderat Schönau: „Kriegen alles unter“
1
Die Kalthalle bleibt erhalten und soll künftig das gesamte Material des Verbandswerkshofs lagern. Foto: Christoph Schennen

Der Gemeinderat Schönau hat den aktualisierten Plänen zur Umgestaltung des Verbandswerkhofs zugestimmt.

Der Gemeinderat hat die Pläne für den neuen Verbandswerkhof gebilligt. Daniel Hechinger hat den aktuellen Entwurf präsentiert. Nach der Diskussion in der letzten Sitzung des Gemeinderats hat der Architekt ein Gespräch mit Werkhofleiter Jürgen Bianchi, Bauamtsleiter Axel Lais und den Elektroplanern geführt und den letzten Entwurf noch einmal überarbeitet. In der aktuellen Variante sind nun Flächen umgelagert worden vom Neubau in das Bestandsgebäude. Außerdem wurden die Haustechnik-Standards reduziert. Im Bestandsgebäude (Kalthalle) werden Einsatzmaterialien wie Absperrgitter, Straßenschilder sowie Fahrzeuge wie der Schneepflug gelagert. Westlich der Halle liegt der zentrale Hof, in dem die Container stehen. Daneben soll der 28 mal 18 Quadratmeter große Neubau, der auf seiner Rückseite bogenförmig verläuft und sich an den Flusslauf der Wiese anschmiegt. Im Neubau werden das Büro vom Werkhofleiter und vom Wassermeister, ein Aufenthaltsraum für die elf Werkhofmitarbeiter und die drei Werkhofmitarbeiterinnen, die WCs, die Umkleiden, die Technik, das Lager für das Wasserwerk und die Holzwerkstatt untergebracht. Hier können auch mehrere Fahrzeuge abgestellt werden. Der Neubau sieht auch eine Montagegrube vor, von der aus die über der Person befindlichen Fahrzeuge repariert werden können. Das Eingangstor beim Werkhof bleibt an der selben Stelle wie bisher, öffnet sich aber in die andere Richtung. Jürgen Bianchi erläuterte das Raumprogramm in der Sitzung. „Wir kriegen alles unter, sollten mehr dort aber nicht unterbringen.“

 

Variante spart Kosten

Die Umsetzung der aktuellen Variante verursacht Kosten in Höhe von 2,3 Millionen Euro (brutto). Das sind 346 000 Euro weniger als bei der Variante, die vor vier Wochen vorgestellt wurde. Eingespart wurde nach Angaben von Daniel Hechinger insbesondere bei der Haustechnik. Hier wurden die Kosten um 288 000 Euro verringert. Weitere Einsparungen wurden bei den Gebäudestrukturen, den Außenanlagen und den Nebenkosten vorgenommen. Mit zahlreichen Bildern verdeutlichte Hechinger wie marode die Bestandgebäude sind.

Jesko Anschütz (FW) befürchtet, dass die Batterien der Fahrzeuge, die in der Kalthalle abgestellt werden, schnell ausgewechselt werden müssen. Oliver Gierth (FW) entgegnete ihm, die Batterien würden nicht kaputt gehen. Er sagte, es solle noch einmal darüber nachgedacht werden, ob man den Verbandswerkhof nicht auf den Willig-Areal errichte, „angesichts einer Planung, wo wir wissen, dass es an der Wiedlestraße eng wird“. Michael Schröder (SPD) pflichtete ihm bei.

Verzögerung bei Neubau

Bürgermeister Peter Schelshorn sagte, würde man jetzt noch einmal über das Willig-Areal nachdenken, würde man den Neubau des Verbandswerkhofs um zwei Jahre verzögern. „Dann müssten wir auch tiefer in die Materie einsteigen“, so der Bürgermeister. Bei einer Ansiedlung auf dem Willig-Areal müsste zudem wohl auch ein Wohnhaus abgerissen werden. Die CDU sprach sich dagegen aus, noch einmal über das „Willig-Areal“ zu diskutieren. Alexander Knobel (CDU) erinnerte daran, dass die Stadt dort durch eine „gute Vermietung“ Einnahmen generiere, ohne am Gebäude etwas machen zu müssen. „Außerdem besteht die Option, dass Gebäude später zu einem guten Preis zu verkaufen.“ Unklar sei auch, ob man die Kosten von 2,6 Mio. Euro, die ein Bau des Verbandswerkhofs dort mindestens kosten würde, halten könne. Schelshorn kündigte an, den Fördermittelgeber um eine Aufstockung der bewilligten Fördermittel zu bitten. Möglicherweise könne die Stadt auch Stadtsanierungsmittel bekommen, weil der Werkhof im Stadtsanierungsgebiet liege.

 