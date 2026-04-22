Gemeinderat Schönau: Eis schlecken auf dem Rathausplatz

Die Stadtverwaltung Schönau möchte am Rathaus einen Eisautomaten aufstellen lassen. Angeboten werden zunächst die Sorten Schoko, Vanille, Stracciatella und Erdbeer.
Der Automat soll in Kooperation mit der Zeller Eisdiele „Da Marilena“ betrieben werden, wodurch eine gleichbleibend hohe Qualität zugesichert werden könne. Die regionale Wertschöpfung und ein lokaler Bezug werden hierbei besonders betont. Der Anbieter aus Zell hatte Gelegenheit, sein Konzept im Gemeinderat vorzustellen und fragen der Abgeordneten zu beantworten.