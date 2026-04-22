Gemeinderat Schönau: Eis schlecken auf dem Rathausplatz

Der Automat soll in Kooperation mit der Zeller Eisdiele „Da Marilena“ betrieben werden, wodurch eine gleichbleibend hohe Qualität zugesichert werden könne. Die regionale Wertschöpfung und ein lokaler Bezug werden hierbei besonders betont. Der Anbieter aus Zell hatte Gelegenheit, sein Konzept im Gemeinderat vorzustellen und fragen der Abgeordneten zu beantworten.

Für die Stadt würden sich nach Ansicht des Antragstellers Gaetano Lucchese mehrere Vorteile bieten: Hohe Aufenthaltsaualität im Ortskern: Durch den Eisautomat wird das bestehende Angebot ergänzt, was insbesondere für Familien, Spaziergänger und Besucher attraktiv sei. Zudem werde der innerörtliche Bereich belebt. Ein zusätzliches Angebot fördert die Frequenz im Umfeld des Rathauses und der angrenzenden Geschäfte. Zu einem positiven Image für die Gemeinde zählten moderne, serviceorientierte Lösungen wie ein Speiseeis-Automat. Die

Zusammenarbeit mit einer lokalen Eisdiele in Zell sei außerdem ein regionales Angebot. Der Betrieb könne problemlos über Mobilfunk erfolgen. Eine Bedachung auf den Automaten könnte, falls erforderlich, durch den Automatenhersteller angebracht werden.

Antragsteller Lucchese stellte sein Konzept sowie alle technischen, organisatorischen und hygienischen Rahmenbedingungen in der Gemeinderatssitzung detailliert vor.

„Schönau ist ein schöner Ort, leider ohne Eisdiele“, warb Lucchese um Zustimmung. Neben seiner Eisdiele in Zell will er zwei Eis-Automaten aufstellen, einen in Zell und einen in Schönau. Zwei Becher-Größen wolle er anbieten, zum einen den 120 Milliliter-Becher, was etwas mehr Eiscreme sei als eine Kugel im Laden, sowie den 500 Milliliter-Becher. Bei der Geschmacksrichtung möchte er anfangs eher konservativ sein: Schoko und Vanille, Stracciatella und Erdbeer. Nein gemischt könne er nicht anbieten, bedauerte Lucchese auf Nachfrage von Katharina Hackner, Freie Wähler. Fraktionskollegin Marita Prekur kommentierte: „Das Angebot trifft in Schönau den Nerv.“ Ob der Automat im Winter auch Kaffee anbieten könne, wollte sie wissen, vermutlich nicht ganz ernst gemeint. Nein, das Angebot sei vor allem auf die Eiscreme-Saison von März bis Oktober ausgelegt. Auf die Frage nach dem Müll erklärte Lucchese, dass zwei Mülleimer rechts und links vom Automaten aufgestellt werden. Michael Schröder, SPD, wollte angesichts zunehmenden Vandalismus’ wissen, ob der Automat im Boden verankert werde. Das sei nicht der Fall. Aber per WLAN informiere das Gerät über Betriebsstörungen oder auch nur, wenn eine Eissorte fehlt. Gezahlt wird per Bargeld, Karte oder Handy. Der Gemeinderat biss an und möchte am liebsten schon in der beginnenden Saison ein Eis schlecken. Die Verwaltung wurde einstimmig beauftragt, einen geeigneten Stellplatz für den Eisautomaten zu finden, möglichst in Rathaus-Nähe, mit Stromanschluss und Aufenthaltsqualität.