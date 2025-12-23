Gemeinderat Schönau: Die Infrastruktur verbessern

Das Land Baden Württemberg und die kommunalen Landesverbände haben sich in der Gemeinsamen Finanzkommission darauf verständigt, so Schelshorn, den kommunalen Anteil am Sondervermögen des Bundes in Höhe von rund 8,77 Milliarden Euro zu 74,10 Prozent auf die Gemeinden, 4,92 Prozent auf die Stadtkreise und 20,98 Prozent auf die Landkreise zu verteilen. Anschließend einigten sich die kommunalen Landesverbände darauf, den Anteil der Städte und Gemeinden analog zum Verteilungsmaßstab der Kommunalen Investitionspauschale der Jahre 2023 und 2024 zu verteilen. Entsprechendes gilt im Verhältnis der Landkreise sowie der Stadtkreise untereinander. Die Zuweisungen an die Kommunen werden pauschal erfolgen, und es gibt keine Vorgaben, für welche Infrastrukturvorhaben das Geld eingesetzt wird. Das Geld soll laut LuKIFG insbesondere in den Bereichen Bevölkerungsschutz, Verkehrs-, Krankenhaus-, Rehabilitations- und Pflege-, Energie- und Wärme-, Bildungs-, Betreuungs- und Wissenschaftsinfrastruktur, Forschung und Entwicklung und Digitalisierung eingesetzt werden.