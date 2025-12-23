Gemeinderat Schönau: Die Infrastruktur verbessern

Schönau erhält rund 1,4 Millionen Euro aus dem für die Kommunen zugedachten Anteil des Sondervermögens des Bundes für die Infrastruktur.
Bürgermeister Peter Schelshorn hat in der jüngsten Gemeinderatssitzung mitgeteilt, wie viel Geld Schönau aus dem Sondervermögen des Bundes für die Infrastruktur erhält: 1 435 616 Euro. Das Länder- und Kommunal-Infrastrukturfinanzierungsgesetz (LuKIFG) dient der Behebung von Defiziten im Bereich der öffentlichen Infrastruktur und der Schaffung von Wirtschaftswachstum. Der Bund überlässt den Ländern einen Betrag von 100 Milliarden Euro aus dem Sondervermögen „Infrastruktur und Klimaneutralität“ zur Finanzierung von Sachinvestitionen in Infrastruktur, die in die Aufgabenzuständigkeit der Länder und Kommunen fällt.