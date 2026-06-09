Gemeinderat Schönau: Der Gemeinderat berät den Bauantrag für Infotafeln am Schlageter-Denkmal

Es ist fast zwei Jahre her, dass der Gemeinderat von Schönau einstimmig beschlossen hat, Informationstafeln an dem Nazi-Monument am Letzberg anzubringen.
Gut Ding’ will Weile haben. Zuviel Weile kann aber nachteilig sein. So bekannte Gemeinderätin Mechthild Münzer, CDU, freimütig: „Ich habe den Textvorschlag überhaupt nicht mehr im Kopf.“ Das Schicksal von Albert Leo Schlageter wurde von den Nazis heroisiert. Der Schönauer Kämpfer aus dem ersten Weltkrieg, der vom Schlachtfeld nie in ein bürgerliches Leben fand und Guerilla-Anschläge gegen die französische Besatzungsmacht im Ruhrgebiet führte, wurde gefasst, verurteilt und hingerichtet. Für die Nazis wurde Schlageter danach zum Helden hochstilisiert.