Gemeinderat Schönau: Der Gemeinderat berät den Bauantrag für Infotafeln am Schlageter-Denkmal

Es ist fast zwei Jahre her, dass der Gemeinderat von Schönau einstimmig beschlossen hat, Informationstafeln an dem Nazi-Monument am Letzberg anzubringen.

Gut Ding’ will Weile haben. Zuviel Weile kann aber nachteilig sein. So bekannte Gemeinderätin Mechthild Münzer, CDU, freimütig: „Ich habe den Textvorschlag überhaupt nicht mehr im Kopf.“ Das Schicksal von Albert Leo Schlageter wurde von den Nazis heroisiert. Der Schönauer Kämpfer aus dem ersten Weltkrieg, der vom Schlachtfeld nie in ein bürgerliches Leben fand und Guerilla-Anschläge gegen die französische Besatzungsmacht im Ruhrgebiet führte, wurde gefasst, verurteilt und hingerichtet. Für die Nazis wurde Schlageter danach zum Helden hochstilisiert.

Schüler erstellen Konzept für Infotafeln Aber um den Inhalt der Infotafeln ging es diesmal überhaupt nicht, sondern um einen Bauantrag. In der Gemeinderatssitzung vom letzten November hatten Schüler des Gvmnasiums eine von Schülern und Lehrkräften ausgearbeitete Konzeption für Informationstafeln im Bereich des Schlageter-Denkmals auf Stellwänden vorgestellt.

Auf der Grundlage der vorgetragener Ausarbeitungen befürwortete der Gemeinderat die Anbringung von sechs Informationstafeln im Bereich des Schlageter- Denkmals. 22.000 Euro Kosten sind durch den Etat abgedeckt. „Für Tafeln dieser Größe benötigen wir einen Bauantrag“, informierte Bauamtsleiter Axel Lais das Gremium.

Rat diskutiert die Größe der Infotafeln

Zwei Meter Höhe, DIN A 0 – daraufhin erkundigte sich Gemeinderat Oliver Gierth, Freie Wähler: „Wann haben wir denn diese Größe beschlossen?“ Seiner Meinung nach reichen auch Schilder in der Größe eines DIN A 3-Blattes, zumal die Informationen durch QR-Codes für weiterführende Details ergänzt werden. „120 mal 80, das kommt mir riesengroß vor“, meinte Gierth.

Hauptamtsleiter Dirk Pfeffer erinnerte daran, dass auch ältere Menschen den Text lesen können sollten und auch ohne QR gut informiert sind.

Bürgermeister Peter Schelshorn sagte, DIN A 3 sei sicher zu klein, aber DIN A 1 könnte ein Kompromiss sein.

Tafeln nicht auf Pfosten sonder an Ruine anbringen

Marita Prekur bekannte für die Freien Wähler, dass sie sich freue, dass die Tafeln nun auf den Weg gebracht werden, aber sie wünsche sich eine Anbringung nicht auf Pfosten, sondern direkt an der Ruine. Diese Möglichkeit solle mit dem Denkmalamt abgeklärt werden, was Schelshorn zusagte.

Als Katja Kast ebenfalls meinte, dass DIN A 0 zu groß sei, sagte Schelshorn auch zu, mit dem Grafiker zu klären, ob der vorgesehene Text auch auf die halbe Größe passt.

In dem Fall werde allerdings kein Bauantrag mehr erforderlich, erklärte Bau-Experte Lais. Der Gemeinderat beschloss dennoch einstimmig, beim Bauantragsverfahren zu bleiben, weil ein Rückzieher den Vorgang nicht beschleunigt hätte und das Denkmalsamt ohnehin prüfend und genehmigend mit im Boot ist.

Bürgermeister Schelshorn abschließend: Der verstorbene Kreisarchivar Oliver Uthe habe den Schönauer Gymnasiasten ein dickes Kompliment gemacht.

Grafiker stellen Entwürfe demnächst vor

Der Rathauschef signalisierte, dass der Grafiker demnächst sowohl den Schülern als auch dem Gemeinderat seine Entwürfe der Infotafeln vorlegen werde.