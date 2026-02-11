Gemeinderat Schönau: „Bauturbo lässt vieles zu“

In Schönau gibt Flächen im Innen- und im Außenbereich, auf denen gebaut werden könnte – sofern der Gemeinderat es zulässt. Das wurde bei den Ausführungen zum „Bau-Turbo“ deutlich .
Der Schönauer Gemeinderat hat sich dafür ausgesprochen, den Bauturbo („Gesetz zur Beschleunigung des Wohnungsbaus und zur Wohnraumsicherung“) anzuwenden. Allerdings soll gründlich abgewägt werden, ob und wo die Gemeinde Wohnungsbau im Außenbereich zulassen will. Der Regionalplan sehe vor, dass die Wohnbebauung von Schönau um zwei Hektar wachsen dürfe, erläuterte Bürgermeister Peter Schelshorn. Mit der Realisierung des Bauturbos könnten mit weniger zeitlichem und finanziellem Aufwand (zum Beispiel ohne Bebauungsplan) im Bereich bisheriger Außenbereich-Wohnbesiedlungen Bebauungen entstehen, zum Beispiel im Bereich Gymnasium-Pavillon oder in den Quartieren „Im Grün“, „Schleifenbach Nord“ oder „Schleifenbach Süd“ oder in den Ortsteilen Schönenbuchen beziehungsweise Brand.