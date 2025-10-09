Gemeinderat Schömberg: Philipp Weckenmann nimmt Platz von Andreas Seng ein
Philipp Weckenmann (links) wurde von Bürgermeister Karl-Josef sprenger in den Schömberger Gemeinderat verpflichtet. Foto: Thomas Kost

Im Schömberger Gemeinderat kommt es zu einem Personalwechsel.

Es gab keinen ernsthaften Grund, der ein sofortiges Ausscheiden von Andreas Seng aus dem Schömberger Gemeinderat und aus dem Schörzinger Ortschaftsrat entgegenstand. Seit über zehn Jahren gehört er den kommunalen Gremien der Stadt an und somit lag ein wichtiger Grund für sein Ausscheiden aus dem kommunalpolitischen Geschäft vor. Der Schörzinger hatte seinen Abschied übrigens mit einem auf den 8. September datierten Schreiben an die Stadtverwaltung beantragt.

 

Per Handschlag ins Amt verpflichtet

Seine Lücke im Gemeinderat füllt ab sofort Philipp Weckenmann. Er hatte bei der Kommunalwahl am 9. Juni 2024 insgesamt 803 Stimmen erhalten und war somit erster Nachrücker. Gegen Weckenmann lagen keinerlei Hinderungs- oder Ablehnungsgründe vor und somit konnte ihn Bürgermeister Karl-Josef Sprenger ihn in der Gemeinderatssitzung am Dienstag die Verpflichtungsformel nachsprechen lassen und per Handschlag ins Amt verpflichten.

Der ausgeschiedene Gemeinderat Andreas Seng war außerdem Mitglied im Gemeindeverwaltungsverband Oberes Schlichemtal, im Abwasserzweckverband Primtal, Vertreter in der Gesellschafterversammlung des Überlandwerks Eppler sowie Stellvertreter im gemeinsamen Kindergartenausschuss. Über die Neubesetzung dieser Positionen wird in der nächsten Gemeinderatssitzung entschieden.

 