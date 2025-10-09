Gemeinderat Schömberg: Philipp Weckenmann nimmt Platz von Andreas Seng ein

1 Philipp Weckenmann (links) wurde von Bürgermeister Karl-Josef sprenger in den Schömberger Gemeinderat verpflichtet. Foto: Thomas Kost Im Schömberger Gemeinderat kommt es zu einem Personalwechsel.







Es gab keinen ernsthaften Grund, der ein sofortiges Ausscheiden von Andreas Seng aus dem Schömberger Gemeinderat und aus dem Schörzinger Ortschaftsrat entgegenstand. Seit über zehn Jahren gehört er den kommunalen Gremien der Stadt an und somit lag ein wichtiger Grund für sein Ausscheiden aus dem kommunalpolitischen Geschäft vor. Der Schörzinger hatte seinen Abschied übrigens mit einem auf den 8. September datierten Schreiben an die Stadtverwaltung beantragt.