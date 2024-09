Gemeinderat Schömberg: Das neue Gremium hat seine Arbeit aufgenommen

1 Andreas Sauter, Sven Kuhnert und Daniel Saffrin sind die drei Stellvertreter von Bürgermeister Karl-Josef Sprenger. Matthias Senn und Jürgen Schönfels vertreten den frisch wiedergewählten Schörzinger Ortsvorsteher Tommy Geiger. Foto: Marschal

Der neue Gemeinderat wurde in seiner ersten Sitzung am Mittwochabend ins Amt eingesetzt. Das neue Gremium bestätigte Tommy Geiger als Ortsvorsteher von Schörzingen.









Mit einer langen Tagesordnung ist der im Juni neu gewählte Gemeinderat am Mittwochabend in seine fünfjährige Amtszeit gestartet. Doch bevor in die Themen eingestiegen werden konnte, mussten die neu- und wiedergewählten Räte in ihr Amt eingesetzt werden. Mit der Verpflichtungsformel und einem Handschlag wurden sie von Bürgermeister Karl-Josef Sprenger verpflichtet.